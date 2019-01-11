В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП

Шесть иностранцев погибли в результате дорожной в аварии с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции, сообщила полиция страны, передает РИА Новости.

"Полиция может сейчас подтвердить, что шесть человек погибли в дорожной аварии, произошедшей в ночь с пятницы на субботу близ Кируны. Все люди в попавшей в аварию машине приехали из страны, расположенной за пределами североевропейских стран, и все 1990-х годов рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины ДТП пока не установлены. Сообщается также, что родственники погибших извещены о произошедшем. Одновременно ведется идентификация погибших в соответствии со стандартами Интерполa.

В пресс-службе полиции Северной Швеции РИА Новости не стали давать каких-либо подробностей о гражданстве или национальности погибших.

Один человек пострадал в результате аварии, его доставили в больницу. Как сообщает шведское телевидение SVT, грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron, пресс-служба которой сообщила, что находившийся за рулем водитель физически не пострадал, но находится в состоянии шока. По имеющейся у компании информации, авария произошла после того, как микроавтобус по пока не понятным причинам оказался на встречной полосе, где ехал грузовик.