Чингиз Гусейноглу 10:27

Чем ближе день, когда Британия скажет последнее "прости" Евросоюзу, тем ожесточеннее схватка сторонников и противников брексита. Мнение о том,что ничего страшного не произойдет, мол, англичане пошумят и, в конце концов, все успокоится, судя по всему, оказалось, мягко говоря, явным преувеличением. Масла в огонь подлила Тереза Мэй, предупредившая британцев: «Результаты референдума, на котором победили сторонники выхода Великобритании из Евросоюза, не подлежат пересмотру. Брексит назначен на 29 марта 2019 года».

«Кризис неизбежен!» Стало быть, в скором времени (через пару месяцев) ЕС лишится не просто одного из государств-членов сообщества, а останется без страны, придававшей союзу особый государственно-политический респект и весомость, которые, увы, ничем не восполнишь. Можно без конца перечислять экономические потери, связанные с этим неожиданным возвращением Великобритании к самостоятельному плаванию в мировом океане. Достаточно сказать, что международная торговля - важнейшая составляющая британской экономики - oколо 28% всех товаров, производимых в Соединенном Королевстве, продаются за рубежом, в то время как 30% поступает из других стран. И тем не менее - «No deal Brexit». Мудрено ли, что cобытия вокруг "брексита" привели Британию на порог, возможно, самого серьезного за послевоенную историю политического кризиса. Так считает большинство экспертов. Правда, прогнозы многих из них о неизбежности падения правительства Терезы Мэй и внеочередные выборы, новый референдум о членстве в ЕС, или же другой вариант - и то и другое одновременно, так и не нашли своего практического воплощения. Пока.

Но по всеобщему мнению – непримиримость мнений англичан по данной проблеме c самого начала дискуссий – небывалая. Страсти распаляет и то обстоятельство, что число противников проекта не намного больше сторонников. Последние протащили свой проект через парламент благодаря незначительному перевесу. Тереза Мэй, не мешкая, кинулась согласовывать с Брюсселем проект договора об условиях выхода Британии из ЕС. И это - в полном соответствии с прогнозами скептиков стало началом очередного обострения политического кризиса. По подсказке Вашингтона Причем трудно сказать, что больше всего приводит в ярость и без того раздраженных самой ситуацией англичан: то ли то, что неформальный саммит Евросоюза отклонил оба варианта сделки по брекситу, то ли сам факт недовольства Брюсселем сепаратистскими маневрами Лондона. В вопросах политической субординации англичане, как известно, щепетильны до чрезвычайной степени. Дело дошло до того, что Т.Мэй сочла нужным выразить свое недовольство отношением европейских партнеров к тому, что она считает обычным проявлением самостоятельности, «чем всегда дорожили европейцы, и без чего немыслимо никакое сотрудничество в современном мире». За сим страсти накалились до такой степени, что британский премьер потребовала уважительного отношения стран-партнеров к Лондону. Откуда такая ожесточенность-то, непримиримость, столь несвойственная европейской ментальности? А все оттуда же – из любимой госпожой Мэй Америки. Ни для кого не секрет, что Тереза Мэй – не просто лучший друг, а старый британский друг США. Британия под ее руководством говорит и действует так, как это повелось со времен Черчилля. Не держава, но что-то вроде второй половины великой Америки. Только антисоветизм заменен старой неприязнью к континентальной Европе и ненавистью ко всему русскому.

А у европейцев все наоборот: они преисполнены желания сохранить объединенную Европу и не видят в путинской России той злонамеренности, которую спинным мозгом чувствует Лондон. Разумеется, по подсказке Вашингтона, которому европейские амбиции давно встали поперек горла. И американцев понять не сложно - одно дело мир движется к многополярности: США, ЕС, Россия, а там Китай, Индия и пр. И совсем другое – Америка одна управляет всем остальным миром. Что обидно: вожделенная цель сия была так близка! И вдруг это противоречие на глазах европейцев становится непреодолимым. Увы… Как бы там ни было, а до исторического дня - 29 марта 2019 года - дня предполагаемого выхода Британии из ЕС остается уже чуть более двух месяцев, а дискуссии по этому поводу все еще в разгаре.