С большим одобрением встретил Азербайджан Государственную программу развития виноделия на 2018-2025 годы, которую в начале мая прошлого года утвердил президент Ильхам Алиев . Глава государства давно уже призывал виноделов страны наращивать существующие мощности и возводить новые современные объекты, способные обеспечивать не только рост выпуска вина и виноматериалов, но и высокое их качество.

Да, первый год восьмилетней программы завершен, и по его итогам можно сделать некоторые выводы. Но прежде совершим небольшой экскурс в недалекое прошлое сферы виноделия. Она является одной из рентабельных и давних сфер аграрно-промышленного комплекса. В 1980 годы на территории Азербайджана действовали 210 винодельческих заводов, в системе виноделия работало свыше 151 тыс. рабочих и специалистов. В те годы в стране производилось 56 наименований вина, 10 наименований коньяка, 4 наименования шампанского и другая алкогольная продукция. Многие сорта вин ("Акстафа", "Шемаха", "Кюрдамир" и др.) не раз удостаивались медалей на различных мероприятиях мирового масштаба. Наш «Агдам» и вовсе не знал соперников от Прибалтики до Дальнего Востока, а шампанские вина были лучшим подарком для московских чиновников.

И новая Госпрограмма по существу предусматривала восстановление былой славы азербайджанского вина, пользующегося не только во всех уголках огромной страны Советов, но и за ее пределами. А если говорить конкретно, то документ предусматривал пятикратное увеличение экспорта вина к 2025 году. Благо, почва для такого прогноза была подготовлена – росли урожаи винограда, в том числе и высоких его сортов, и количество винзаводов. Прошел год, каковы достижения?

Но все это осталось в истории. Горбачевская перестройка и первые годы независимости Азербайджана завершились почти полным уничтожением виноградарства и виноделия. И лишь в последние годы эту полезную и прибыльную сферу стали восстанавливать, показатели росли из года в год. В 2017 году в стране было произведено свыше 1 млн декалитров винодельческой продукции, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт. Правда, география основных экспортных направлений азербайджанского вина была сильно ограничена - 338 тыс. декалитров продукции было поставлено в Россию и 27 тыс. декалитров - в Китай.

И вот глава государства своим распоряжением от 3 мая прошлого года утверждает Госпрограмму, предусматривающую дальнейшее развитие виноделия, повышение экспортного потенциала и прибыльности в этой сфере. Цель документа - стимулирование удовлетворения потребностей на винодельческую продукцию за счет местного производства, увеличение экспортного потенциала, улучшение сырьевого обеспечения и технического оснащения предприятий, повышение занятости путем расширения виноградников. Согласно этому документу, винодельческие предприятия должны были выйти на полную производственную мощность.

Задачи, поставленные президентом, были настолько впечатляющими, что буквально через пару месяцев - к концу июля - председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов заявил, что уже к концу 2018 года Азербайджан может увеличить экспорт вина в два раза. Он заявил буквально следующее: "Экспорт азербайджанской винной продукции за первое полугодие 2018 года превысил 4 млн долларов, что на 80% больше показателя аналогичного периода 2017 года. К концу 2018 года мы ожидаем стопроцентного роста экспорта вина". По его словам, в среднем, годовое производство вина ожидается в районе 14 млн бутылок, 5 млн из которых пойдут на экспорт, а 9 млн будут реализованы на внутреннем рынке.

Правда, уже в сентябре Мадатов вносит коррективы в свои данные. Так, в первом полугодии Азербайджан, выходит, экспортировал 3,3 млн бутылок, что на 60% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Пусть разница в 20% остается на его совести. Но 3,3 млн бутылок экспортного вина за 4 млн долларов – торговля в убыток себе. Выходит, что экспортная бутылка вина стоит чуть более 1 доллара или что-то около 2 манатов. На внутреннем рынке наше вино и то стоит дороже. Но только вот сможет ли внутренний рынок освоить 9 млн бутылок вина – по бутылке на каждого азербайджанца, включая новорожденных?

Не понятно, чем при этом руководствовался глава ассоциации, но данные Государственного таможенного комитета уже к тому времени свидетельствовали о совершенно противоположном. По итогам первого полугодия Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков на 7 161,66 тыс. долларов, что на 4 105,16 тыс. долларов или 36,44% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Экспорт напитков в целом составил 0,08% общего объема экспорта. При этом, за тот же период в страну было импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 35 835,16 тыс. долларов - на 6 422 тыс. долларов или 21,83% больше, чем год назад. Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,86%.

Читатель может усомниться в наших утверждениях, мол, таможня отчитывается об экспорте алкогольных и безалкогольных напитков вместе, а речь в тексте идет только о вине. К сожалению, мы действительно не располагаем данными об экспорте этих напитков в отдельности. Но даже без этого можно примерно подсчитать, что утверждения Мадатова расходятся с данными Минсельхоза и других госорганов. Если по итогам первого полугодия экспорт напитков в целом снизился на 36,44% при заметном росте экспорта вина, то выходит, что экспорт всех остальных напитков (водка, коньяк, соки, минводы и пр.) упал просто катастрофически. Однако таких тревожных фактов еще не звучало.

Но если на фоне столь неутешительных официальных данных глава ассоциации делает такое громкое заявление, значит, он на что-то надеется. Только вот на что – непонятно. Статданных нет, сама ассоциация их тоже не представляет. При этом показатели внешнеторгового оборота страны показывают, что никакого продвижения в сфере экспорта напитков нет, роста не наблюдается, а тенденция превалирования импорта над экспортом сохраняется. Экспорт напитков никак не смог преодолеть 0,08-процентную отметку от общего объема экспорта. А вино – лишь одно из составляющих этих напитков. Или у нас нет двукратного роста экспорта вин, или экспорт прочих напитков сходит в стране на нет.