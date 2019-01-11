США просят Турцию не трогать курдских боевиков

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что настроен оптимистично в связи с заключением соглашения с Турцией по защите курдских боевиков в Сирии после того, как США покинут страну, передает BBC News.

Помпео выступил с данным заявлением в ходе визита в ОАЭ после телефонной беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

США заявляют о том, что ВС страны боролись бок о бок с курдскими силами против ИГ. При этом Турция считает курдских союзников США террористами и поклялась уничтожить их.

В ходе беседы с журналистами Майк Помпео заявил, что «США признают право народа Турции и право президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана защищать страну от террористов».

«Мы также знаем, что вся эта борьба рядом с нами на протяжении всего этого времени заслуживает защиты», - сказал он.