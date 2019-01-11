В Боливии задержали итальянского террориста

Итальянский террорист Чезаре Баттисти, приговоренный на родине к пожизненному заключению, был задержан в Боливии. Об этом сообщает портал Infobae.

"Итальянский террорист Чезаре Баттисти задержан в Боливии вечером (в субботу) и вскоре будет доставлен в Бразилию, откуда он, вероятно, будет доставлен в Италию для отбывания пожизненного заключения в соответствии с решением итальянского правосудия", - приводит портал слова советника президента Бразилии Жаира Болсонару Филипе Мартинса.

Баттисти был арестован в октябре 2017 года при попытке попасть из Бразилии в Боливию, однако затем был выпущен на свободу. До этого его арестовывали в Рио-де-Жанейро в марте 2007 года. Италия требовала тогда его экстрадиции на родину, однако в 2010 году бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отклонил эту просьбу, что стало поводом для напряженности в отношениях между двумя странами. Впоследствии Баттисти получил вид на жительство в южноамериканской стране.