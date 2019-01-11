Алхас Исмайлов 14:26

Апрельская «бархатная революция» в Армении, казалось бы, открывала стране новые возможности для еще большего укрепления связей с одними государствами и создания взаимовыгодных отношений с другими. Однако и те, и другие не спешат протянуть армянам руку дружбы, поддержать, а то и помочь в непростой постреволюционной ситуации. Правительства как Запада, так и Востока придерживаются по отношению к Армении настороженно-выжидательной позиции, и даже союзники по ЕАЭС ведут себя весьма уклончиво.

Все дело, видимо, в том, что не только западные столицы, но и вечный друг и опекун Москва не очень понимают, куда все же будет направлен вектор новой армянской политики, да и вообще, что в этой стране происходит. Похоже, Кремль не очень доверяет новоявленному политическому партнеру. «Пашинян - не системный, не государственный деятель, наломал дров и привносит в межгосударственные отношения элемент базара», - такую, весьма точную характеристику армянскому премьеру дал, как пишет «Коммерсант», высокопоставленный российский чиновник. Свидетельством нынешних «высоких», как принято сейчас говорить, отношений Москвы и Еревана стало новогоднее поздравление, направленное Путиным злейшему политическому врагу Никола Пашиняна — Роберту Кочаряну. Российский лидер пожелал находящемуся под арестом «армянскому другу» «доброго здоровья, стойкости и крепости духа»… Западные столицы хотя поначалу дружно приветствовали «мирный» ереванский переворот и пришествие во власть оппозиционера Пашиняна, теперь никак не могут разобраться, что он, собственно, хочет, какую цель преследует, тем более что никаких положительных перемен ни в политическом, ни в экономическом плане в стране, более сложное положение еще более усугубилось.

Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза в интервью haqqin.az заявил, что в Вашингтоне «пока изучают Пашиняна». «Да, он себя провозглашает демократом, но пока мы слышим очень много слов и не наблюдаем конкретных действий. Интересы США в регионе заключаются в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, но и в этом вопросе Пашинян себя пока не проявил. Как говорится, надо переждать, посмотреть на его дальнейшие действия», - сказал американский дипломат. Выжидание, однако, затягивается. Несмотря на усилия армянской диаспоры в США, Пашиняну так и не удалось получить приглашения из Белого дома. Как отмечают армянские источники, новый лидер очень хочет получить аудиенцию Трампа и выступить в Конгрессе США в качестве поборника демократии, но американская сторона не дает ему этого шанса. Отмалчивается и Евросоюз, который вроде бы сулил поначалу финансовую помощь Армении. Многомиллиардных вливаний от ЕС, на которые очень рассчитывал Пашинян, как не было, так и нет.