Пашинян не нужен ни Москве, ни Вашингтону, ни Тегерану экспертные оценки
Апрельская «бархатная революция» в Армении, казалось бы, открывала стране новые возможности для еще большего укрепления связей с одними государствами и создания взаимовыгодных отношений с другими. Однако и те, и другие не спешат протянуть армянам руку дружбы, поддержать, а то и помочь в непростой постреволюционной ситуации. Правительства как Запада, так и Востока придерживаются по отношению к Армении настороженно-выжидательной позиции, и даже союзники по ЕАЭС ведут себя весьма уклончиво.
Все дело, видимо, в том, что не только западные столицы, но и вечный друг и опекун Москва не очень понимают, куда все же будет направлен вектор новой армянской политики, да и вообще, что в этой стране происходит. Похоже, Кремль не очень доверяет новоявленному политическому партнеру.
«Пашинян - не системный, не государственный деятель, наломал дров и привносит в межгосударственные отношения элемент базара», - такую, весьма точную характеристику армянскому премьеру дал, как пишет «Коммерсант», высокопоставленный российский чиновник.
Свидетельством нынешних «высоких», как принято сейчас говорить, отношений Москвы и Еревана стало новогоднее поздравление, направленное Путиным злейшему политическому врагу Никола Пашиняна — Роберту Кочаряну. Российский лидер пожелал находящемуся под арестом «армянскому другу» «доброго здоровья, стойкости и крепости духа»…
Западные столицы хотя поначалу дружно приветствовали «мирный» ереванский переворот и пришествие во власть оппозиционера Пашиняна, теперь никак не могут разобраться, что он, собственно, хочет, какую цель преследует, тем более что никаких положительных перемен ни в политическом, ни в экономическом плане в стране, более сложное положение еще более усугубилось.
Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза в интервью haqqin.az заявил, что в Вашингтоне «пока изучают Пашиняна». «Да, он себя провозглашает демократом, но пока мы слышим очень много слов и не наблюдаем конкретных действий. Интересы США в регионе заключаются в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, но и в этом вопросе Пашинян себя пока не проявил. Как говорится, надо переждать, посмотреть на его дальнейшие действия», - сказал американский дипломат.
Выжидание, однако, затягивается. Несмотря на усилия армянской диаспоры в США, Пашиняну так и не удалось получить приглашения из Белого дома. Как отмечают армянские источники, новый лидер очень хочет получить аудиенцию Трампа и выступить в Конгрессе США в качестве поборника демократии, но американская сторона не дает ему этого шанса.
Отмалчивается и Евросоюз, который вроде бы сулил поначалу финансовую помощь Армении. Многомиллиардных вливаний от ЕС, на которые очень рассчитывал Пашинян, как не было, так и нет.
Армения не прочь наладить отношения и с соседней Исламской Республикой Иран, но и Тегеран не торопится определиться со своим отношением к Еревану.
Осторожность бывших и предполагаемых партнеров отмечают и в самой Армении. Политолог Армен Григорян также считает, что Пашиняну пока не удалось выстроить взаимовыгодных отношений практически ни с кем, правда, полагает он, надежда на благоприятное сотрудничество все же есть.
«Европейский союз пока занимает выжидательную позицию. Но, как отметил перед недавними внеочередными парламентскими выборами посол этой организации в Армении Петр Свитальский, ЕС рассматривает долгосрочные финансовые проекты, и после формирования устойчивой системы он готов расширить рамки отношений с Ереваном. В формате соглашения Армения - Евросоюз сейчас мы находимся на начальном этапе подготовки «дорожной карты».
Россия, по традиции, продолжает рассматривать процессы с геополитической точки зрения – в логике «игры с нулевым результатом», одновременно также используя любую возможность демонстрации своей доминирующей роли и ожидая новых уступок. Хотя на Западе Армения больше не ассоциируется с коррупцией и авторитаризмом, но новые партнерские отношения еще не установлены, работы в этом направлении не проведены.
Иран, похоже, также занял выжидательную позицию. Тегеран, наверное, также ждет, что Армения проявит инициативу.
Со стороны России давление всегда существует, в различных контекстах. Но если до сих пор она произвольно не подняла цену на газ, используя свою монополию, то, может быть, Москва ожидает каких-то уступок», - обрисовал Григорян свое видение.
Однако реалии свидетельствуют, что ожидания армянских властей лучших для себя времен, заключающихся в благосклонности Москвы и Запада, могут не оправдаться. Хотя Пашинян и пытается делать хорошую мину при плохой игре, его непоследовательность и неадекватность действий видны так ясно, что предполагаемые партнеры страны дистанцируются от них все больше.