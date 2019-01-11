Нетаньяху признал удары по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что ВВС страны атаковали накануне цели на территории Сирии, сообщает 10.tv.

«За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии. "Армия обороны Израиля сотни раз атаковала цели Ирана и "Хезболлы". Последние удары доказывают, что мы полны решимости действовать против Ирана в Сирии»,— сказал израильский премьер.

12 января SANA сообщило, что сирийская ПВО отразила ракетные удары со стороны Израиля. Под удар попал склад в Международном аэропорту Дамаска. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, в конце декабря израильские самолеты также атаковали объекты на сирийской территории. Две бомбы попали по логистическому центру сирийской армии. В результате трое сирийских военных получили ранения. Минобороны РФ заявило, что в результате возникла прямая угроза двум гражданским самолетам. МИД Сирии призвал Совбез ООН осудить израильскую атаку на окрестности Дамаска.