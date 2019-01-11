Известный авиационный портал AirHelp, заботящийся о правах пассажиров, назвал 50 авиарейсов с наибольшим количеством задержек и отмен по итогам 2018 года. Согласно данным, полученным на основе жалоб и обращений пассажиров, в число 50 самых проблемных вошел и рейс Франфурт – Баку авиакомпании «Люфтганза», сообщает haqqin.az .

Он занял в общем списке 48-е место с показателем в 56,7 процента задержек и отмен полетов. По сообщению немецких СМИ, куда более проблемным является рейс из Франкфурта в Приштину (Косово), занимающий 5-е место в рейтинге с результатом 70 процентов.

В аэропорту Франкфурта не смогли указать точную причину такого количества задержек полетов в Баку и Приштину. По словам пресс-секретаря аэропорта, они не рассматривают статистику опозданий в определенные города, а учитывают показатели всего аэропорта в целом. Он заметил, что причиной обозначенных проблем могут быть плохие погодные условия, задержки в воздушном пространстве, технические и кадровые проблемы в авиакомпаниях и т.д.

Первое место в рейтинге AirHelp занимает рейс с греческого острова Миконос в лондонский аэропорт Гатвик с ужасающим показателем в 75,2 процента. В первую пятерку также входят рейсы Лиссабон (Португалия) – Чампино (Рим, Италия), Лиссабон – аэропорт Брюссель-Шарлеруа (Бельгия) и Гатвик – Бухарест (Румыния).

С учетом того, что граждане Азербайджана часто отправляются в Европу из грузинских аэропортов, стоит заметить, что 19-е место в списке занимает рейс Тбилиси – Варшава. Его показатель – 62,9 процента.

В целом около трети из 50-ти рейсов связаны с Германией. По мнению экспертов AirHelp, этому есть простое объяснение – банкротство авиакомпании Air Berlin и многочисленные забастовки в ирландской авиакомпании Ryanair, осуществляющей множество рейсов в немецкие города.