В Азербайджане застрелился полицейский Илькин Тапдыгов

В Наримановском районе Баку застрелился сотрудник Управления общественной безопасности МВД, сообщает Oxu.az.

Илькин Судеиф оглу Тапдыгов (1984 г.р.) выстрелил себе в голову, находясь в офисе одного из банков. В момент самоубийства в офисе находился еще один сотрудник полиции.

Издание отмечает, что самоубийство полицейского попало на камеры видеонаблюдения. В ходе расследования выяснилось, что И.Тапдыгов до инцидента говорил коллеге, что устал от жизни и больше не хочет жить.

Покойный был женат, у него было двое малолетних детей. И.Тапдыгов являлся сотрудником Управления общественной безопасности Сабаильского района.