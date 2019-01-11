Белый дом подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в сентябре прошлого года обращался к Пентагону с просьбой нанести удары по Ирану, передает The Wall Street Journal.

По данным издания, поводом такой просьбы к американскому минобороны стали три выстрела из миномета в Багдаде, в квартале, где располагается американское посольство.

«Это определенно потрясло людей. Люди были в шоке. Уму непостижимо, как непринужденно они говорили о нанесении ударов по Ирану», — сказал бывший сотрудник американской администрации.

Как сообщает газета, Пентагон удовлетворил просьбу Совета по нацбезопасности. При этом неизвестно, в какой степени о готовящемся ударе был осведомлен президент США Дональд Трамп.