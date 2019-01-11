В МИД Израиля взорвалась граната
Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского Министерства иностранных дел в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел в помещении склада МИД, где хранятся гранаты. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает причины случившегося.
Чтобы слезоточивый газ не распространился по другим помещениям ведомства, всем его сотрудникам дано указание отключить кондиционеры.