В МИД Израиля взорвалась граната

Несколько охранников пострадали от слезоточивого газа в результате взрыва газовой гранаты в здании израильского Министерства иностранных дел в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в помещении склада МИД, где хранятся гранаты. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает причины случившегося.

Чтобы слезоточивый газ не распространился по другим помещениям ведомства, всем его сотрудникам дано указание отключить кондиционеры.