Арестован брат Меган Маркл

Родной брат герцогини Сассекской Томас Маркл-младший, арестованный в январе 2017 после пьяной драки, во время которой угрожал своей девушке пистолетом, уже не в первый раз имеет проблемы с законом.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

В пятницу, 11 января, утром полиция штата Орегон арестовала 52-летнего брата Меган Маркл за вождение машины в нетрезвом состоянии. Правоохранители конфисковали автомобиль родственника герцогини Сассекской, а его отправили в вытрезвитель Pass Sobering Center.

Добавим, что Томас Маркл-младший решил жениться на своей подруге Дарлин Блаунт в марте 2019 года и намерен пригласить на свою свадьбу Меган и ее мужа принца Гарри.

К слову, Меган Маркл не приглашала Томаса на свою свадьбу, но старший брат надеется, что его женитьба наконец объединит Меган с семьей.