Умер Евгений Радомысленский

Советский и российский актер театра и кино, режиссер и педагог Евгений Радомысленский скончался на 84-м году жизни. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщается на сайте Института современного искусства (ИСИ).

«Институт современного искусства с прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой Театрального искусства, заслуженного деятеля искусств, профессора, легендарного Евгения Вениаминовича Радомысленского», — говорится в заметке.

Сообщается, что прощание с артистом пройдет во вторник, 15 января, в 11:00 в фойе Большого зала во Дворце культуры имени Горбунова. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Евгений Радомысленский родился в 1935 году. Он окончил Театральное училище имени Щукина, с 1957 по 1959 годы служил в Театре имени Моссовета, до 1963-го играл в «Современнике». Поставил свыше 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда, также был режиссером кинофильмов.