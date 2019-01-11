Пашиняну пришлось оправдываться за съеденный хаш

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отреагировал на публикацию одной из местных газет касательно того, что новая власть в лице блока "Мой шаг" продолжает "старые добрые традиции Республиканской партии Армении (РПА) даже в вопросе пристрастия к хашу.

Ранее газета "Грапарак" написала, что власти Новой Армении ни в чем не уступают РПА даже в вопросе любви к хашу, и в воскресенье представители правительства и парламентской фракции "Мой шаг" собрались в одном из ресторанных комплексов Эчмиадзина за одним столом, чтобы познакомиться поближе (т.н. "утро сближения").

В связи с этим Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook написал, что хочет понять логику и смысл этой публикации, почему любые граждане в стране могут собрать по 3000 драмов (менее 10 долларов) и отправиться коллективом поесть хаш, а члены правящей политической силы не могут этого сделать.

"Автором предложения провести такое мероприятие выступаю я сам и рад, что СМИ полностью пользуются правом на свободу слова и приписывают властям такие грехи, как сходство с республиканцами", - написал Пашинян, добавив, что "в своей любви к хашу на членов РПА похожи миллионы граждан Армении".