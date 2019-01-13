В Венесуэле освободили главу оппозиционного парламента

Боливарианская национальная разведывательная служба (SEBIN) освободила главу оппозиционного парламента Венесуэлы менее чем на час после задержания, передает аргентинский портал TN.

Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо был задержан по дороге в Карабалледу, город неподалеку от Каракаса, где он должен был провести ряд встреч.

Одновременно с этим колумбийское новостное агентство Corocol сообщило о задержании своей журналистки Беатрис Адриан спецслужбами Венесуэлы во время того, как она освещала задержание главы Национальной ассамблеи. Позднее оно также сообщило, что корреспондентку освободили.

Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы до 2025 года. ОАГ, участники латиноамериканской "Группы Лимы", за исключением Мексики, и США заявили о непризнании нового срока Мадуро.

Ранее сообщалось, что глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо рассчитывает прийти к власти, опираясь на поддержку военных и международного сообщества.