В Литве наградили воевавших против СССР партизан

Высший законодательный орган Литвы представил к государственной награде семерых литовских партизан, которые боролись против советского режима. Об этом сообщается на сайте литовского Сейма.

Председатель комиссии премии Свободы Радвиле Моркунайте Микуленене во время церемонии награждения назвала партизан борцами за свободу, которые оказывали сопротивление «советской оккупации».

Награду получили Юозас Якавонис, Йонас Кадженис, Йонас Абукаускас, Браниславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис, Юозас Моцюс и Йонас Чепонис.