Порошенко попросил РПЦ показать томос

Украинский президент Петр Порошенко усомнился в каноничности Русской православной церкви. Об этом он заявил во время поездки в Винницу с целью представления томоса объединенной православной церкви Украины, которым наделил ее Константинополь.

«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос», — сказал глава государства.

Свои сомнения в существовании томоса у Русской церкви он подкрепил словами «а где их томос? Сталиным подписан?».

В то же время Порошенко считает, что украинцам не нужно доказывать, что их новая церковь каноническая.

В РПЦ в ответ на это Порошенко раскритиковали. По словам представителя Московского патриархата, «этот политический лидер, вероятно, считает себя религиозным лидером». Церковь осудила вмешательство Порошенко в дела духовные, отметив, что «антидемократические манипуляции с религией» Украине «ничего хорошего не принесут».

Ранее сегодня также стало известно, что в Волынской области захвачен храм канонической Украинской православной церкви.