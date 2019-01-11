Находившийся на борту потерпевшего катастрофу в Иране Boeing 707 бортинженер сумел выбраться живым из самолета, сообщает Fars.

По данным агентства, всего на борту воздушного судна было 16 человек. Cпасатели сумели извлечь из-под обломков тела семи погибших.

В свою очередь, агентство IRNA сообщает, что, по предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту воздушного судна люди.

На сайте же армии Ирана сообщается, что разбившийся грузовой самолет принадлежал армии Ирана.

"Сегодня утром грузовой самолет Boeing 707, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, во время экстренной посадки в аэропорту в провинции Альборз выехал за пределы посадочной полосы, а после того как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся", - говорится в сообщении армии Ирана.