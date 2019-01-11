В Тегеране разбился Boeing Есть жертвы; видео; обновлено 11:37
Находившийся на борту потерпевшего катастрофу в Иране Boeing 707 бортинженер сумел выбраться живым из самолета, сообщает Fars.
По данным агентства, всего на борту воздушного судна было 16 человек. Cпасатели сумели извлечь из-под обломков тела семи погибших.
В свою очередь, агентство IRNA сообщает, что, по предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту воздушного судна люди.
На сайте же армии Ирана сообщается, что разбившийся грузовой самолет принадлежал армии Ирана.
"Сегодня утром грузовой самолет Boeing 707, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, во время экстренной посадки в аэропорту в провинции Альборз выехал за пределы посадочной полосы, а после того как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся", - говорится в сообщении армии Ирана.
* * * 10:51
Разбившийся под Тегераном грузовой Boeing 707 направлялся в аэропорт «Пайам» в Карадже из Бишкека, сообщает Fars News Agency.
Отмечается, что пилот по ошибке приземлился в аэропорту «Фатх». Кроме того, он не справился с управлением, что привело к выезду воздушного судна в жилой район.
По предварительной информации, пилоты выжили.
Как передает агентство Mehr, разбившийся Boeing 707 эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines.
* * *10:11
На борту грузового самолета Boeing-707 находились 10 человек. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.
Подробности ЧП устанавливаются.
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Грузовой Boeing-707 разбился сегодня в окрестностях Тегерана, сообщает агентство ILNA.
О жертвах пока не сообщается. Падение произошло в пригороде иранской столицы.
Video captures moment man is trying to put out burning #Boeing 707 cargo plane pic.twitter.com/f5BAGiWAfl— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 14 Ocak 2019