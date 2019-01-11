Сегодня утром в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».

В результате обрушения в одном из подъездов погиб один человек. Под завалами могут находиться еще шесть человек, включая несовершеннолетнего ребенка.

По данным МЧС, эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже здания. При взрыве повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, где проживали 14 человек, в том числе трое детей. Семеро человек спасены из-под завалов. Еще двое обнаружены живыми, их извлекают из-под обломков.

После взрыва из дома в общей сложности эвакуированы 140 человек.

Предварительной причиной взрыва названа «неисправность или ненадлежащая эксплуатация газового оборудования» в доме. «Признаков теракта не просматривается», — сказал источник издания.