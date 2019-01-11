25-летний азербайджанец похитил десятки велосипедов в Германии

В немецком городе Гютерсло за кражу велосипедов арестован мужчина из Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на Neue Westfalische.

По предварительным данным полиции, за молодым человеком и его подельниками числится как минимум 51 похищение. Преступники делали упор на дорогие марки велосипедов, в том числе и на маунтинбайки (горные велосипеды), которые стоят дороже обычных двухколесных транспортных средств.

Воры в основном орудовали вокруг школ. Украденные велосипеды впоследствии перекрашивались и продавались подпольно. Впрочем, в какой-то момент преступники обнаглели настолько, что стали выставлять ворованный товар на интернет-платформе eBay. Один из владельцев похищенного велосипеда узнал своего «двухколесного коня» в рекламном объявлении, после чего полиция смогла напасть на след банды.

Вскоре правоохранительные органы вышли на 25-летнего азербайджанца, а также членов его семьи и окружение. Главаря банды арестовали, провели многочисленные обыски, во время которых было обнаружено большое количество велосипедов. Сообщается, что с июля по декабрь прошлого года они украли как минимум 51 велосипед на общую сумму около 34 тысяч евро.

Есть и такие горожане, у которых за короткий период велосипед воровали дважды. Немецкое СМИ рассказывает о 13-летнем подростке по имени Антон, который за месяц лишился двух дорогих «великов». После этих краж родители купили ему старый дешевый велосипед, чтобы застраховаться от третьего похищения.