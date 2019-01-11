25-летний азербайджанец похитил десятки велосипедов в Германии
В немецком городе Гютерсло за кражу велосипедов арестован мужчина из Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на Neue Westfalische.
По предварительным данным полиции, за молодым человеком и его подельниками числится как минимум 51 похищение. Преступники делали упор на дорогие марки велосипедов, в том числе и на маунтинбайки (горные велосипеды), которые стоят дороже обычных двухколесных транспортных средств.
Воры в основном орудовали вокруг школ. Украденные велосипеды впоследствии перекрашивались и продавались подпольно. Впрочем, в какой-то момент преступники обнаглели настолько, что стали выставлять ворованный товар на интернет-платформе eBay. Один из владельцев похищенного велосипеда узнал своего «двухколесного коня» в рекламном объявлении, после чего полиция смогла напасть на след банды.
Вскоре правоохранительные органы вышли на 25-летнего азербайджанца, а также членов его семьи и окружение. Главаря банды арестовали, провели многочисленные обыски, во время которых было обнаружено большое количество велосипедов. Сообщается, что с июля по декабрь прошлого года они украли как минимум 51 велосипед на общую сумму около 34 тысяч евро.
Есть и такие горожане, у которых за короткий период велосипед воровали дважды. Немецкое СМИ рассказывает о 13-летнем подростке по имени Антон, который за месяц лишился двух дорогих «великов». После этих краж родители купили ему старый дешевый велосипед, чтобы застраховаться от третьего похищения.
Многие видят проблему в системе охраны велосипедов на общественных стоянках. К примеру, велолюбители недовольны тем, что велосипед можно пристегнуть к стойке лишь через одно колесо, а не через оба, что значительно облегчает задачу воров.
Проблема кражи велосипедов весьма актуальна для Германии. Haqqin.az уже писал о том, как в 2017 году полиция города Галле смогла обезвредить крупную местную группировку, во главе которой также стоял азербайджанец.
Банда на протяжении многих лет занималась кражей велосипедов. Члены преступной группировки похитили несколько сотен велосипедов, которые являются чуть ли не главным средством передвижения у жителей Галле.
Полиции удалось установить личность 26 членов банды и посадить главаря – 45-летнего азербайджанца. При этом состав ОПГ был довольно разношерстный. В ней состояли граждане Армении, России, Казахстана, Ирака, Германии, Боснии и других стран.