Инцидент произошел в гористой местности вдали от жилых районов. По словам губернатора провинции Ахмета Хамди Найыра, "жертв и пострадавших нет, причиной взрыва мог быть оползень".

После детонации начался пожар, который к настоящему времени взят под контроль. Насколько сильный ущерб причинен газопроводу и как это может повлиять на снабжение региона газом, пока не сообщается.