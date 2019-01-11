Стала известна дата встречи Мамедъярова и Мнацаканяна

Встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и и.о. главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в рамках нагорно-карабахского урегулирования состоится 16 января в Париже. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе МИД Азербайджана.

Во встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

«На встрече будет обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.