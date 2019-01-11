«Мы нанесем экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Необходимо создание двадцатимильной зоны безопасности. В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой», — написал американский президент.

США нанесут экономический удар по Турции, если она нападет на сирийских курдов, которые были союзниками Вашингтона. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, сообщает РБК.

11 января советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признал, что сирийские курды окажутся в очень сложной ситуации после вывода американских войск. По его словам, в Вашингтоне рассчитывают на предоставление Анкарой гарантий ненападения на курдов.

Еще до объявления Трампа о выводе американских войск из Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке военной операции против курдов, контролирующих значительную часть северо-восточной Сирии. В Анкаре считают, что военизированные формирования YPG угрожают безопасности страны и поддерживают сепаратистов на территории самой Турции.

В конце декабря агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что сирийские курды смогут получить вооружение американских войск. К курдам могут попасть бронетехника, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

Ответ официальной Анкары на угрозы американского лидера об «экономическом ударе по Турции» не заставил долго ждать.

«Господин Дональд Трамп, террористы не могут быть партнерами или союзниками США. Турция ожидает от США выполнения обязательств, исходящих из договоренностей по стратегическому партнерству между нашими странами. Пропаганда терроризма не должна наносить ущерб турецко-американским отношениям», - говорится в комментарии пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, размещенном под сообщением Трампа в Twitter, пишет Анадолу.

Пресс-секретарь Эрдогана назвал «смертельной ошибкой» отождествление с этническими курдами террористов ПКК и боевиков сирийского крыла этой организации - PYD/YPG.

«Турция ведет борьбу с террористами, а не с курдами. Анкара готова защищать от террористов жителей Сирии, в том числе этнических курдов», - говорится в комментарии Калына.