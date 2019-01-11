Генсек WCO на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня генерального секретаря Всемирной таможенной организации (WCO) Кунио Микурия, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня генерального секретаря Всемирной таможенной организации (WCO) Кунио Микурия, сообщает АзерТАдж.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.