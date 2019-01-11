Операция, которую обычно делают за пределами страны, проводится в EGE Hospital

Успешная операция прошла в больнице EGE 20 декабря. Таким образом, эндоваскулярное восстановление аневризмы брюшной аорты (EVAR) было выполнено пациенту с 58 мм аневризмой брюшной аорты (постоянное патологическое расширение аорты - баллонирование).

Тем не менее, наши известные инвазивные кардиологи и техники, которые сталкиваются с этой проблемой, доц. д-р Уйгар Чагдаш Юксэль, техник Кенан Шихиев, д-р Айсель Исламли, техник Хагани Рзаев, доктор Абдуллатиф Ильбе, техник Сархан Садыгов провели операцию с большой ответственностью и профессионализмом.

Хирургическое лечение аневризмы брюшной аорты более 55 мм, которая считается чрезвычайно опасным для жизни человека, также является сложным и рискованным.

Согласно современной медицинской статистике, эти пациенты лечатся без эндоваскулярной хирургии. Этот метод успешно применяется в нашей больнице для лечения пациентов с таким же диагнозом.

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