Пашинян официально возглавил Армению

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на сайт главы государства.

По Конституции в новоизбранном парламенте премьер-министра не выбирают. Получившая парламентское большинство политическая сила выдвигает своего кандидата на пост главы правительства, после чего его назначает президент.

Кандидатуру Пашиняна предложил блок "Мой шаг".

Отметим, что в результате прошедших в декабре парламентских выборов самой крупной фракцией в новом парламенте стал блок "Мой шаг" (список на выборах возглавлял и.о. премьера Никол Пашинян), в ее состав входят 88 депутатов.