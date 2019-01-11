Хадж для азербайджанцев может подорожать

В связи с организацией в этом году хаджа из Азербайджана делегация Управления мусульман Кавказа по приглашению министерства хаджа Саудовской Аравии посетила Эр-Рияд, сообщает Report со ссылкой на УМК.

Согласно информации, во время визита были рассмотрены предложенные саудовской стороной условия хаджа, определились отели, где остановятся паломники.

Отмечается, что в этом году цены на хадж будут на 50 или 100 долларов дороже, чем в прошлом. Посещение святых мест будет не как в прошлом году в двух вариантах (VİP и обычный), а в одном варианте. До начала февраля ожидается объявление приема документов в связи с паломничеством.

В 2018 году расходы на хадж из Азербайджана составили 4 150 долларов. Паломничество из Азербайджана официально организует Управление мусульман Кавказа.