Как известно, на ярмарках, рынках и в других местах выездной торговли сельскохозяйственной продукцией покупатели не получают чек или бланк счета, удостоверяющие факт приобретения товара. В принципе, это общемировая практика – обеспечить всех временных торговцев нужными аппаратами невозможно. Это, однако, во многом препятствует прозрачности доходов предпринимателей, а значит и начислению налогов на их бизнес-деятельность.

В связи с этим сбор обязательных выплат в госказну в этой сфере осуществляется по другой схеме: налог взимается с предпринимателя в соответствии с платой за арендованное на рынке или ярмарке место для продажи. По крайней мере, теоретически это должно быть так, хотя этот метод вовсе не гарантирует, что владельцы базаров, толкучек, организаторов разного рода продовольственных ярмарок, выступающих для торговцев арендодателями, не будут скрывать своих доходов. И они-таки скрывают. Насколько известно, уклонение от налогов здесь практикуется в крупных масштабах.

Невыгодна такая схема и для торговцев, потому что не учитываются их траты на закупку сельхозпродукции, возможные потери из-за порчи товара…

Но ведь во всех цивилизованных странах эта проблема как-то решается. Так существует ли вообще механизм легализации розничной торговли на рынке? Насколько реальна установка кассовых аппаратов на базарах и ярмарках?

Как объясняет эксперт-экономист Рашад Гасанов, согласно Налоговому кодексу Азербайджана, субъекты предпринимательства, действующие на базарах, сельскохозяйственных ярмарках, не имеют налоговых обязательств. Они освобождены от уплаты налогов, поэтому наличие кассовых аппаратов для них необязательно.

«Конечно же, это создает определенные проблемы легализации оборота для предпринимателей. Видимо, при подготовке соответствующих изменений в налоговом законодательстве следует учитывать реальный рынок, имеющуюся инфраструктуру. Пока же в этой сфере имеются серьезные недостатки», - сказал Р.Гасанов haqqin.az.

Начиная с января 2016 года, отметил Р.Гасанов, в Азербайджане начали ограничивать оборот наличных денег. Возможный наличный оборот для физических лиц был установлен в сумме 15 тысяч манатов, а для юридических лиц - в 30 тысяч. Однако торгово-предпринимательская инфраструктура в Азербайджане этим финансовым рамкам не соответствует. В таких условиях большие компании лишаются возможности крупных закупок.

«Были предложения создать для субъектов бизнеса условия процентного обналичивания в соответствии с оборотом, однако до их реализации так и не дошло. В результате возникли некие маклеры, компании-посредники, которые предлагают компаниям услуги по обналичиванию. За свои услуги они требуют комиссию в размере 13-15%. Так и формируется для предпринимателей серьезная расходная нагрузка», - утверждает Р.Гасанов.

По его словам, в мировой практике некоторые компании могут обналичивать определенную часть своего оборота - от 5 до 14% - без подтверждения в официальных документах, то есть без оформления. По словам эксперта, в некоторых странах для компаний есть возможность совершать траты в размере от 5 до 14% без оформления. Сам же эксперт считает, что если расходы на сельскохозяйственную продукцию будут оформляться как потребительские, то предприниматели в некоторой мере освободятся от процедуры официального делопроизводства.