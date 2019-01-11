За одну победу «Карабах» получил 622 тысячи евро
УЕФА выделил «Карабаху» деньги по итогам участия клуба на групповой стадии Лиги Европы.
За единственную победу, одержанную в группе, чемпион Азербайджана получил 622 тысячи евро (570 тысяч + бонусы в размере 52 тысяч евро).
Напомним, что «Карабах» смог обыграть в гостях украинскую «Ворсклу» со счетом 1:0. В остальных пяти матчах наша команда проиграла.
Также «Карабах» заработал 1,14 млн евро за участие в первом, втором и третьем квалификационных раундах Лиги чемпионов и 2,62 млн евро - за участие в групповом турнире Лиги Европы.