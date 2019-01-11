Путин поздравил Пашиняна

По случаю назначения Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении президент России Владимир Путин направил ему телеграмму с поздравлениями, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении главы российского государства отмечается, что "отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и страны накопили значительный опыт плодотворного сотрудничества в различных областях".

"Рассчитываю, что наш диалог и конструктивная совместная работа будут способствовать дальнейшему укреплению российско-армянского союзнического взаимодействия, а также продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравительной телеграмме.

"Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов", - убежден глава российского государства.