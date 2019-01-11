Певец и бизнесмен Эмин Агаларов вместе с друзьями неудачно покатались на снегоходах по окрестностям Москвы. Молодые люди провалились под лед и утопили дорогую технику, пишут российские СМИ.

В канун старого Нового года, 13 января, Эмин отправился покорять снежные просторы недалеко от села Ильинское в полной экипировке. С ним катались несколько друзей. Их развлечения закончились из-за того, что один из снегоходов провалился под лед. После певец снял видео, где с улыбкой рассказал о случившемся.

Сначала они ехали по заснеженному полю, делали различные трюки. А затем рухнули под лед. «Рыбалку вот дяде испортили. До причала 10 минут было. Хорошо все то, что хорошо кончается. Утонувшие живы!» — прокомментировал Эмин.

В ролике певец показал утонувший снегоход Yamaha, стоимость которого доходит до полутора миллионов рублей. Он отметил, что получил море новых ощущений и драйва. Его друзья тоже остались невредимыми и отправились на обед.