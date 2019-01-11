Эмин Агаларов и его друзья провалились под лед в Москве видео
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов вместе с друзьями неудачно покатались на снегоходах по окрестностям Москвы. Молодые люди провалились под лед и утопили дорогую технику, пишут российские СМИ.
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I always knew one day this is meant to happen! Все живы - здоровы, море новых ощущений! 👹😁 @niyaz1.m @treyvas_pavel
В канун старого Нового года, 13 января, Эмин отправился покорять снежные просторы недалеко от села Ильинское в полной экипировке. С ним катались несколько друзей. Их развлечения закончились из-за того, что один из снегоходов провалился под лед. После певец снял видео, где с улыбкой рассказал о случившемся.
Сначала они ехали по заснеженному полю, делали различные трюки. А затем рухнули под лед. «Рыбалку вот дяде испортили. До причала 10 минут было. Хорошо все то, что хорошо кончается. Утонувшие живы!» — прокомментировал Эмин.
В ролике певец показал утонувший снегоход Yamaha, стоимость которого доходит до полутора миллионов рублей. Он отметил, что получил море новых ощущений и драйва. Его друзья тоже остались невредимыми и отправились на обед.