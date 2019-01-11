Лавров: Суверенитет Курил не предмет обсуждений

Суверенитет России над Курильскими островами не обсуждается, сказал по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что без признания Японией итогов Второй мировой войны трудно рассчитывать на движение вперед.

"Мы сегодня подтвердили нашу готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает прежде всего непреложность самого первого шага - признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды, тем более что это зафиксировано в Уставе ООН и многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны, в частности, 2 сентября 1945 года и ряде последующих документов, - сказал Лавров. - Это наша базовая позиция, и без шага в этом направлении очень трудно рассчитывать на какое-то движение вперед по другим вопросам".

Лавров также назвал возмутительными слова советника Абэ, выразившего надежду на поддержку США в вопросе мирного договора.