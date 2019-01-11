Лидеры турецкого ВПК представили Миноборонпрому Азербайджана свою продукцию

14 января в Анкаре состоялась встреча между представителями Азербайджана и Турции в области оборонной промышленности. Встреча, организованная по инициативе турецкой стороны, состоялась в соответствии с положениями соглашения между правительствами Турции и Азербайджана о сотрудничестве в области оборонной промышленности, подписанного в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Азербайджан на встрече представляло руководство Миноборонпрома, турецкую сторону – лидеры турецкого военно-промышленного комплекса, руководители оборонных предприятий и компаний, в частности, Aselsan, Roketsan, Ayesaş, TAİ, Çukurova и т.д., которые представили свою продукцию и рассказали о своей деятельности.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области оборонной промышленности и достигли взаимопонимания по реализации ряда новых проектов сотрудничества. По итогам встречи был подписан соответствующий протокол.

Отметим, что в рамках визита в братскую страну азербайджанскую делегацию принял руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.