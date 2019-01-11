Мэр Гданьска умер от ножевых ранений

Мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице после полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений. Об этом сообщили в понедельник медики, передает ТАСС.

Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.

Во время участия Адамовича в концерте 27-летний Стефан В. (фамилия, согласно польским законам, не называется) выбежал на сцену и ранил политика ножом. Сообщается, что нападавший дважды ударил его в область сердца. После продолжительной реанимации мэр был отправлен в больницу, где сразу же началась операция, продлившаяся пять часов.