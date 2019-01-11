В Госдуме обсудят культурные мосты между Россией и Азербайджаном

«На сегодняшний день культурное сотрудничество между Россией и Азербайджаном является одним из важнейших аспектов взаимоотношений стратегических партнеров. В России все больше людей интересуются традициями, искусством, языком Азербайджана и наоборот – в Азербайджане растет интерес к русской культуре. С неизменным успехом в Москве и других российских городах проходят азербайджанские выставки, концерты, праздники национальной культуры и кухни. В частности, первый фестиваль "Осенние дары Азербайджана" в Москве посетили тысячи жителей и гостей российской столицы. Серьезное внимание бакинцев в свою очередь вызвали Дни Москвы в Баку, прошедшие в азербайджанской столице в конце 2018 года.

13 февраля 2019 года в 15:00 в Государственной Думе Российской Федерации состоится круглый стол «Культурные мосты между Россией и Азербайджаном как основа для межкультурного диалога». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госдумы.

Несомненен и огромный взаимный интерес к литературе соседей. Так, 2019 год объявлен президентом Ильхамом Алиевым "Годом Насими" в Азербайджане. Творчество одного из самых известных средневековых поэтов и философов Востока Насими входит в культурную сокровищницу мира. Когда в прошлом году в Азербайджане впервые прошел Фестиваль поэзии, искусства и духовности «Насими», самое активное участие в нем приняли многие известные деятели культуры из России. Более того, в Москве с удовольствием подхватили эстафету и провели вторую часть фестиваля, которую открыла вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, выступив с торжественной речью на установке в Московском институте международных отношений бюста великого азербайджанского поэта», - говорится в сообщении.

По мнению руководителя межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрия Савельева, текущая ситуация требует серьезного осмысления с целью определения подобных точек роста и определения дальнейших перспектив развития общего информационно-культурного пространства России и Азербайджана.

«Россию и Азербайджан связывает длительная история добрососедских отношений, мы очень многое переняли друг у друга в области культуры. На мой взгляд, пришло время систематизировать все наши достижения, чтобы вывести наши гуманитарные контакты на принципиально новый уровень – общей межгосударственной стратегии. Думаю, очень хорошим шагом в этом начинании может стать обсуждение того, как Россия может поучаствовать в праздновании 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Насими», - определил главную цель планируемого круглого стола в Госдуме российский парламентарий.

Для обсуждения актуальных вопросов укрепления мультикультурного диалога и развития народной дипломатии между стратегическим партнерами приглашены представители Министерства культуры РФ, Министерства культуры АР, Посольства Азербайджана в Москве, Фонда Гейдара Алиева, а также члены Союза писателей, Союза композиторов, Союза театральных деятелей, сотрудники ведущих вузов России и Азербайджана, известные деятели культуры и искусства России и Азербайджана.