Турция готовит крупнейшую операцию в истории страны

Издание отмечает, что по меньшей мере 80 тысяч турецких военнослужащих готовы к проведению очередной операции в Сирии.

Третья военная операция вооруженных сил Турции в Сирии может стать самой масштабной трансграничной кампанией за всю историю страны, пишет проправительственная газета Yeni Safak.

В ходе двух предыдущих операций - "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" - Анкара задействовала значительно более скромные ресурсы. В первой кампании участвовали, по неподтвержденным данным, от 4 до 8 тысяч солдат, во второй - порядка 6,5 тыс.

Одним из вероятных сценариев развития событий станет размещение армии вдоль 500-километровой приграничной линии и дальнейшее продвижение вглубь сирийской территории на 10 километров. Это пресечет попытки противников Анкары создать себе коридор для побега у южных рубежей.

На первом этапе планируется очистить от боевиков около 30 тысяч кв. км. На второй стадии войска преодолеют еще 10 километров.

В случае проведения новой операции в Сирии с участием 80 тысяч военнослужащих эта кампания станет самой масштабной в истории Турции.