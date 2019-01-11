Трамп рассказал о «плохих новостях для России»

Рост добычи нефти в США, а также снижение цен на газ в стране являются плохими новостями для России, заявил американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter, пишет издание RNS.

«Цены на газ в Соединенных Штатах падают, потому что президент Трамп дерегулировал сферу энергетики, и сейчас мы добываем намного больше нефти, чем когда-либо прежде» (цитата по телеканалу Fox News). Но это плохие новости для России, почему президент Трамп сделал что-то подобное? Думали, он работал на Кремль?» — написал Трамп.

Отметим, что в ноябре прошлого года президент США заявил о необходимости снижения цен на нефть и призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК не сокращать нефтедобычу.