Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня указ о создании открытого акционерного общества Azərsilah, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, ОАО создается на базе Министерства оборонной промышленности. Министерство оборонной промышленности Азербайджана продолжит свою работу до момента государственной регистрации ОАО.

Осуществление полномочий общего собрания ОАО передается:

Президенту Азербайджана: утверждение устава и структуры, размера уставного капитала ОАО; назначение на должность председателя и заместителей председателя правления ОАО, а также досрочное прекращение их полномочий; реорганизация и ликвидация ОАО;

Кабинету министров: согласно Гражданскому кодексу решать другие вопросы, относящиеся к полномочиям общего собрания.

Устанавливается, что ОАО является коммерческим юридическим лицом, осуществляющим с применением передовых технологий производство, экспорт оружия, организацию его продажи внутри и за пределами страны, а также лицом, координирующим на основе современных стандартов менеджмента и корпоративного управления деятельность предприятий и проводящим другую работу по развитию этой сферы.