Ильхам Алиев упразднил эти госведомства
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня указ о дополнительных мерах по совершенствованию государственного управления в стране, сообщает АзерТАдж.
Согласно указу, деятельность Фонда развития науки при президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована на основе принципа самофинансирования.
Упразднены Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Фонд знаний при президенте Азербайджана.
Также упразднены с целью реорганизации их деятельности на общественных началах Секретариат Межведомственной комиссии по защите государственной тайны при президенте Азербайджана, Постоянная Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Рабочая группа Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Секретариат Тарифного (Ценового) совета Азербайджана.