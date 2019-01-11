Крокодил заживо съел ученого в Индонезии

Согласно информации, на прошлой неделе крокодил длиной более пяти метров затащил 44-летнюю Дэйзи Туво в вольер, когда она кидала мясо в бассейн.

Индонезийский ученый была съедена крокодилом во время кормления в лаборатории, сообщает The Daily Mail.

Сотрудники лаборатории обнаружили крокодила по кличке Мэри с человеческими останками в пасти. Власти считают, что крокодил встал на задние лапы и совершил прыжок высотой почти 2,5 метра, а затем затащил женщину в бассейн через ограждение. 13 января животное было доставлено в город Томохон для проведения тестов в доказательство того, что именно этот крокодил убил Туво.

Отмечается, что крокодил принадлежит японскому бизнесмену, который открыл исследовательское учреждение, где работала жинщина.