Помпео прокомментировал угрозы Трампа в адрес Турции

Президент США должен сам выражать отношение к сообщениям, которые он размещает в соцсетях, сказал госсекретарь Майкл Помпео в беседе с журналистами в Эр-Рияде, сообщает Анадолу.

Отвечая на вопрос об угрозах Трампа в адрес Турции, Помпео заявил, что, возможно, Дональд Трамп имел в виду введение санкций в отношении Анкары.

Далее он сказал, что заявление Трампа о создании 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии отвечает интересам Вашингтона, и это то, к чему стремится Вашингтон в переговорах с Анкарой, но «процесс все еще находится на стадии проработки». Кроме того, отметил Помпео, создание подобной зоны обезопасит территорию Турции от атак террористов.

Глава американской дипломатии отметил также, что США дали понять Анкаре, что давить на террористов PKK/YPG "неприемлемыми путями" недопустимо.