В Азербайджане создано новое госагентство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере, сообщает АзерТАдж.

Согласно указу, при Министерстве сельского хозяйства на базе Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и семян и Главной государственной службы по техническому надзору создается Агентство аграрных услуг.

Устанавливается, что Агентство осуществляет организацию и управление ветеринарных и фитосанитарных услуг, контроль за их качеством, координирует деятельность государственных центров аграрного развития в этой области; проводит регистрацию сельскохозяйственной техники, контроль за техникой и осуществляет государственные услуги в этой сфере посредством государственных центров аграрного развития. Численный предел аппарата Агентства – 85 человек.