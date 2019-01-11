Лидер «Хезболлы» тяжело болен?

Ливанский телеканал Al Jadeed опроверг информацию о тяжелой болезни генерального секретаря ливанской военизированной организации «Хезболла» шейха Хасана Насраллы, отметив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать, пишет NEWSru.co.il.

Из сообщения телеканала также следует, что в ближайшее время лидер организации появится на публике: на начало февраля у Хасана Насраллы запланированы два публичных выступления.

NEWSru.co.il отмечает, что днем ранее советник председателя иранского парламента Хоссейн Али Абдоллахиан назвал выдумками публикации СМИ, согласно которым Хасан Насралла находится в критическом состоянии.

12 января оппозиционные ливанские СМИ сообщили о сердечном приступе, перенесенном главарем группировки.

Сообщения о том, что Хасан Насралла страдает от онкозаболевания, появились несколько лет назад.