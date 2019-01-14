В Туркменистане готовятся к мобилизации?

«Ведется учет запасников. Во все военкоматы даны указания проверить мужчин в возрасте до 50 лет на предмет годности к военным действиям», — рассказал изданию источник в минобороны Туркменистана.

В Туркменистане власти приступили к переучету находящихся в запасе военнослужащих — так называемых резервистов, сообщает «Радио Азатлык».

По его словам, ситуация связана с обстановкой в Афганистане, граница с Туркменистаном которого составляет 744 километра.

О том, что у всех мужчин, работающих в госучреждениях и организациях страны, потребовали срочно сдавать в отделы кадров военные билеты, 11 января сообщала «Хроника Туркменистана».

Среди населения, проживающего на границе Афганистана и Туркменистана, существуют предположения, что действия властей связаны с наступлением боевиков движения «Талибан» на приграничные районы Афганистана и угрозами строящемуся газопроводу ТАПИ, отмечает «Радио Азатлык».

Корреспонденты «Радио Азатлык» утверждают, что почти вся сопредельная территория афганско-туркменской границы находится в руках боевиков.