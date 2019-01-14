Эрдоган и Трамп провели переговоры по телефону

Между президентами Турции и США - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом - сегодня вечером состоялись телефонные переговоры, в ходе которых были обсуждены двусторонние отношения и последние события в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии турецкого лидера.

"Президенты подчеркнули необходимость окончательной реализации дорожной карты по Манбиджу, что позволило бы избежать вакуума в регионе. Стороны также указали на необходимость не позволить определенным элементам помешать выводу американских войск. Президенты также обсудили идею создания зоны безопасности на севере Сирии, основываясь на территориальной целостности этой страны", - говорится в заявлении.

Глава турецкого государства подчеркнул, что у Турции "нет никаких проблем с курдами, страна ведет борьбу с "Исламским государством", ПКК и другими террористическими организациями, которые угрожают национальной безопасности" страны.