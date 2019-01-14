Поляка задержали за угрозы президенту

В столице Польши - Варшаве задержан мужчина, угрожавший президенту страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

"Задержан 72-летний житель Варшавы, который сегодня днем позвонил в Варшавский центр семейной помощи и угрожал президенту, заявляя: "Погиб мэр Гданьска Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", - говорится в сообщении.

"После получения информации полицейские быстро установили место жительства этого человека. Изъят телефон, с которого был сделан звонок. Задержанный уже сегодня попадет в полицейский изолятор. О происшествии сообщено в прокуратуру", - уточнили в полиции.

Напомним, накануне вечером во время благотворительного концерта в Гданьске вооруженный ножом мужчина напал на мэра города Павела Адамовича. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. В понедельник он умер в больнице, не приходя в сознание.