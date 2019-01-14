Афины обвиняют Москву во вмешательстве в дела Греции

Министерство иностранных дел Греции назвало комментарий российского МИД по решению парламента М акедонии о переименовании страны вмешательством в дела Греции, передает РИА Новости со ссылкой на греческое внешнеполитическое ведомство.

Ранее российский МИД назвал принятие поправок в Конституцию Македонии «продолжением навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО», которое идет в нарушение македонского законодательства, и при этом игнорируются позиция президента и мнение большинства населения, отвергающих «преспанскую сделку».

В греческом ведомстве заявили, что комментарий Москвы «не совместим» с уровнем дружеских отношений двух стран: «Обращение к политическому развитию внутренних событий в дружественных странах со стороны российского МИД не соответствует уровню, который характеризует отношения между Грецией и Россией, и давним узам дружбы между нашими народами».

МИД Греции надеется, что Россия будет теперь называть соседнюю страну Северной Македонией. Афины призывают Москву избегать «аналогичных заявлений»: «Мы уверены, что Россия, которая годами признавала БЮРМ как Республику Македония, будет уважать чувствительность греческого народа к использованию названия Македония и отныне будет называть эту страну ее новым конституционным названием, то есть Северная Македония, и что самое важное, будет воздерживаться от аналогичных заявлений, которые являются вмешательством во внутренние дела Греции».