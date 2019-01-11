Мировые цены на нефть пошли на спад
Мировые цены на нефть опустились вечером в понедельник до 59,91 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.
Цена февральских фьючерсов на "черное золото" марки WTI опускалась до 51,34 доллара.
По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна, чьи слова приводит агентство Блумберг, нефтяные цены реагируют на негативную динамику фондовых рынков. Основные американские фондовые индексы торгуются в "красной зоне", европейские торговые площадки закрылись снижением на 0,3-0,9%