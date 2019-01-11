Белый дом: Трамп попросил Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами

В ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом американский лидер Дональд Трамп заявил, что Турция не должна плохо обращаться с курдами в Сирии, сообщает пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Президент Трамп выразил желание совместно работать, чтобы решить озабоченность Турции проблемами безопасности на северо-востоке Сирии, подчеркнув важность того, что Турция не должна плохо обращаться с курдами и другими представителями СДС («Сирийских демократических сил»), с которыми США вместе боролись ради победы над ИГ», - говорится в сообщении администрации США.

В заявлении также подчеркивается, что председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд проведет во вторник встречу по Сирии со своим турецким коллегой.

Напомним, ранее в понедельник Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. При этом он обратил внимание на то, что «курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию».