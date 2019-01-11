Кардиологи назвали опасность короткого сна

Генеральный директор CNIC, директор Сердечно-сосудистого института нью-йоркского медицинского центра Маунт-Синай и один из ведущих кардиологов мира Валентин Фустер заявил, что исследование имеет важное значение для предотвращения заболеваний.

В эксперименте приняли участие около 4 тыс. человек. Специалисты разделили участников на четыре группы, в каждой из которых было разное количество сна. В результате удалось выяснить, что у группы, сон которой был менее шести часов, на 27% выше вероятность атеросклероза.

Фустер отметил, что с точки зрения методологии сон ранее таким образом не изучали. Измерения проводили с помощью электронных приборов. Кроме того, болезнь изучалась в зародыше, а не на продвинутой стадии.